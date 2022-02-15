神明淨港今在野柳保安宮舉行。（新北市萬里區公所提供）

神明淨港今在野柳保安宮舉行。（新北市萬里區公所提供）

北海岸年度宗教盛事「野柳神明淨港文化祭」今（15）日在野柳保安宮前舉行，因受疫情影響，今年「百人跳水」及「神明遶境」活動取消，保留「水裡來，火裡去」的傳統祈福儀式，由一組8人勇士，抬著開漳聖王等神轎跳入港中進行淨港驅邪，再進行「神明過火」，由神轎隊伍赤腳踏過木炭火堆三巡，象徵去除晦氣迎好運，祈求波疫情趕快過去，2022年「平安祥虎，平安尚好」。

萬里區長粘雪琴表示，今年以防疫為優先，取消往年民眾參與的百人跳水、遶境、平安魚發放、熱食及平安湯圓等活動，改由野柳漁民在活動當天舉行海鮮特賣會，感恩回饋給消費大眾，以優惠價販售當地漁獲白帶魚、小卷禮盒，藉此行銷本港新鮮漁獲，拚庶民經濟。

粘雪琴說，活動採最高規格防疫措施，自開場暖身表演到神明過火等傳統宗教科儀，都依據中央流行疫情指揮中心規定辦理，活動結束後會再次環境大清消，讓參與活動的民眾感受野柳神明淨港的傳統文化魅力，同時落實防疫。