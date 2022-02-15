大陸滑雪女將谷愛凌在坡面障礙技巧斬獲第2面獎牌，特別是在決賽第1輪表現不理想，第2輪失誤之後，她還能在第3輪一舉成功衝上第2名，被稱讚是抗壓性強大的運動員。她賽後坦承一開賽還沒有完全投入，「我的第一跳並不好，媽媽和我說必須把第二跳當做最後一跳，我也嘗試了，但好像還不夠。」

首輪滑完69.90分谷愛凌排在第3名，但第2輪失誤摔倒之後，其他選手的分數都上來了，導致她跌至第8名，這時候終於有點壓力了。「第三次出發時我告訴自己，是啊，真正的表演開始了，所以我是需要壓力的人。」

谷愛凌最後一滑繳出86.23高分，一口氣攻上第2名，只些微輸給金牌瑞士女將的86.56分。決賽中除了ROC女將之外，僅有谷愛凌是在第3輪繳出個人當天最佳表現。其他選手的最高分幾乎都出現在第2輪，在已經有熱身並且體力仍充足的情況下做到。

拿到1金1銀之後，谷愛凌又忙著去準備她最拿手的半管賽，她說：「讓中國和世界各地的年輕女孩喜歡這項運動，是我最大的目標，我已經實現了這個目標，我是一個認真投入工作的人，每天訓練花幾個小時流血、流汗、流淚。」她還順便祝大家元宵節快樂！