第33屆「2022台灣燈會」於今（15）日至28日於衛武營及愛河灣雙主場盛大展開，其中「同樂匯燈區」延續歷年邀請國際友好單位參與傳統，觀光局表示，雖逢疫情，台灣友邦及日本地方政府等10個國際單位仍熱情參與。

國際展燈中最引人注目的人氣花燈是來自日本岐阜縣美濃市的100個和紙燈籠，岐阜縣美濃市與高雄市美濃區同名，各以出產紙燈及紙傘聞名，雙方自2012年起締結為姊妹市後，台灣燈藝師亦曾前往日本參與1年1度美濃和紙燈具藝術展交流。今年適逢雙方交流10周年，疫情期間仍秉台日友好情誼熱情來台參展，特別將每年10月在美濃市中心卯建江戶建築歷史街區舉行的美濃和紙燈具藝術展，原汁原味移師高雄參加台灣燈會，展示經聯合國教科文組織(UNESCO)認定為無形文化遺產的手工美濃和紙燈，在「同樂匯」燈區打造精湛浪漫燈藝燈廊，展現細緻紙雕工藝。

國際友誼燈區也集結日本名古屋市、北海道札幌市、青森縣、香川縣、山口縣、島根縣、高知縣及我國友邦聖克里斯多福尼維斯聯邦、貝里斯等展示知名景點與美景特色的花燈，讓民眾在燈會期間大飽眼福。