教育部線上國語辭典將外祖父、外祖母、外公、外婆，加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，引發外界討論。教育部長潘文忠今天表示，除了外公、外婆的稱呼有加註，外孫及外孫女也會加註為「今亦稱為孫子、孫女」。

教育部線上國語辭典中，原本對於外祖父、外祖母、外公、外婆，都解釋為「對媽媽的父母親」，但在立委王婉諭反應「不論是爸爸的爸媽，或是媽媽的爸媽，祖父祖母對於孫子的疼愛一定都是滿滿的、不應有內外之分」，教育部採取建議，在線上國語辭典中，加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」。

外公外婆的議題近日在社會上引發重大討論，潘文忠今天解釋，教育部國語辭典存在已有相當長一段時間，由於時間久遠，部分詞、義被批評為涉及歧視或違反性別平等，因此有必要進行調整。國家教育研究院組成一個審議小組，會蒐集外界的反應，每隔3個月檢視一次國語辭典的詞、義是否有必要調整。

原本對於外祖父、外祖母、外公、外婆，除了原解釋「對媽媽的父母親」，又加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」，潘文忠說，這是經過專家充分討論所做出的調整。

潘文忠表示，目前社會上對於外祖父、外祖母、外公、外婆的稱呼，並沒有跟祖父、祖母、阿公及阿麼有明確區分，而在法律上，對於祖父母也沒有內外之分，因此，教育部將原本解釋保留，另外以加註的方式說明外祖父、外祖母、外公、外婆，今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤。

還有其他詞、義進行更改嗎？潘文忠說，辭典上原本對「外孫」、「外孫女」的解釋是「對女兒的子女的稱呼」、「對女兒的女兒的稱呼」，現在也加註「亦稱孫子」、「亦稱孫女」。