台、日桌球CP江宏傑、福原愛去年7月宣布離婚，女方同年底傳出熱戀橫濱男，近期還向閨密坦承即將再婚，進展神速。反觀江宏傑目前專心於工作和照顧兒女，無傳出新戀情，但情人節當天也PO與男星林敬倫的親密照，間接自嘲「情人節不孤單」，讓人莞爾。

江宏傑因擔任節目《全明星運動會》紅隊領隊人氣再上一層樓，前陣子又錄製實境節目《全明星觀察中》，與林敬倫共乘摩托車、餵食香蕉，被製作單位湊作堆組CP，江宏傑情人節當天，就在IG限時動態轉發該組照片，寫道：「今日不孤單～傑倫CP祝大家情人節快樂。」逗樂不少網友，而他也在IG貼文發了4張採草莓的照片，祝大家「情人節快樂」。

根據日媒《FLASH》報導，福原愛帶著橫濱男出席閨密聚會，透露兩人即將完婚，提到前夫江宏傑還笑說：「總算可以離婚了」，也沒聊到2個年幼的孩子，讓閨蜜對她的行為相當驚訝；反觀江宏傑恢單後除了力拚事業，還要父代母職扛下照顧2個小孩的責任，不過他有透露福原愛每天都會跟孩子們視訊，但無多談前妻的近況。