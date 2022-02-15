日經周二收在本月最低點。市場受到美聯準會加快升息的擔憂，以及投資人考慮到俄羅斯可能入侵烏克蘭的影響，指數遭到拖累。

周二日經225指數收跌214.40點或0.79%，為26865.19點，跌破2萬7000點重要心理關卡。東證一部指數跌15.95點或0.83%，為1914.70點。

日本一家證券公司的市場參與者說，對於該指數，我們感覺它必須要接近底部。

在公布失望的財報後，營建機械製造商久保田(Kubota)跌12.6%，為日經跌幅最大個股。

人力資源公司瑞可利(Recruit)暴跌12.46%，成為拖累大盤下滑最大的力量。

美國警告，俄羅斯即將入侵烏克蘭。該消息推高了能源價格，加大了市場波動風險。同時另一方面，市場也擔憂美聯準會下個月升息50個基點的擔憂。

在焦點個股上，東京威力科創跌2.4%。新創投資公司軟銀集團跌2.09%。

豐田汽車跌1.31%。Sony集團跌2.28%。

金融股跌2.44%，為表現最差的板塊；全球長期債券殖利率拉回，削去了獲利前景。

在上漲的個股方面，物流公司日本通運漲8.0%，該公司公布正面獲利財報，推進公司股價漲幅居日經之冠。

在公布有利的財務數據後，廣告巨頭電通(Dentsu)漲7.3%，

迅銷(Fast Retailing)漲1.04%，為日經指數提供最大揚升助力。