臺北市環保局創全國之先擬訂「公廁環境衛生管理自治條例」草案，但議員質疑內文對「設備功能完善」毫無著墨，甚至有民眾向她陳情，獲頒優良廁所的峨眉停車場卻出現小便斗堵塞、流滿尿液的情況。對此，環保局承諾，會將設備功能完善規定納入草案，也會加強巡查被投訴的廁所，加強環境整潔。

北市自2001年推動公廁年開始，大幅提升北市公廁品質，但為滿足市民及觀光客對公廁品質的要求，因此擬訂自治條例，明定環保局對北市公廁進行建檔列管稽查，各公廁管理單位應完善公廁設施及確實清潔維護公廁環境衛生，並於1月18日至2月18日辦理預告，廣收民意。

鍾佩玲質疑，草案雖要求公廁環境及設施應不髒、不濕、不滑及不臭，但該自治條例內卻未提及「設備功能完善」一詞，即使市府有對公廁硬體設置和維護情況進行評價，但現行方式採綜合評分，當設備功能出現狀況，仍會出現因加分項目，評鑑結果仍為優等的矛盾情況。

鍾佩玲舉例，2月7日甫完成評鑑、獲頒優等公廁的峨嵋停車場，3天後卻有民眾向她陳情，指一樓男廁2個小便斗均出現滿是尿液的景象，同為有優等公廁的臺北車站西三門男廁更有數處廁所貼上「故障待修」，她質疑外觀、氣味維護固然重要，但民眾更在意設備功能是否正常。

對此，環保局資源循環管理科長林鈺惠解釋，各公廁被評定為優等後，市府固定每季巡檢一次，但巡檢只能檢視當下狀態，無法預測未來狀況，建議民眾若發現髒亂，當下可向公廁管理單位反應或向環保局檢舉，她稍早前往勘查後確認清潔狀況都正常，設備問題則要求限期改善。

林鈺惠指出，由於草案還在意見搜集階段，針對議員要求增訂設備功能完備相關要求，將會一併納入考量，至於罰則部份，目前第11條已有規範，未符相關規定者， 可處管理單位6000元以上、3萬元以下罰鍰。