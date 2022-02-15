亞光（3019）15日召開法說會，公布去年財報，去年第四季單季營收56.47億元雖僅年增29％，但因營收規模放大及產品組合優化，單季EPS1.59元，較去年同期的EPS0.56元，激增184％，另歸屬本公司業主淨利15.01億元，亦創下2007年以來新高，年成長278％，帶動去年全年EPS來到5.34元。

亞光今日召開法說會，法說會由董事長賴以仁以及董事吳淑品主持，會中亞光公布去年財報，經結算去年全年合併營收約209.77億元，年增率33％，營業毛利約43.36億元，年增48％，吳淑品表示，多元產品效益驅動營收成長，另產品組合優化是去年毛利率增長的原因，至於獲利的表現部分，營業淨利約20.45億元，年增率129％，歸屬母公司業主淨利15.01億元，創2008年以來新高，年成長278％，換算EPS5.34元。

其中去年第四季的營運則來到全年的高點，經結算，去年第四季合併營收56.47億元，年增率29％，季增5％，歸屬於母公司業主淨利約4.46億元，年增184％，季增21％，單季EPS1.59元。

展望今年首季，賴以仁表示，今年第一季仍有些缺料的問題，但已用替代料解決，第一季看來還不錯，1月和去年同期相比稍有成長，2月因過年整體出貨會少一些，總體言之，今年首季和去年同期不會有大不同，表現應為持平或小幅成長。