因應疫情情勢變化，日本航空今（15）日宣布台日航線減班計畫，自3月27日至5月31日台日航線，粗估取消高達519架次，飛行141班，其中台北（桃園）往返名古屋、大阪的航班全數取消。

由於3月後，日本將開放商務客入境，台灣也有機會開放商務旅遊，台日航線卻出現減班狀況，引起市場關注。觀光、航空業者稱，日本是國人旅遊首選地。

對此，日本航空表示，邊境管制不放寬，觀光市場需求出不來，因此有減班計畫。未來將視疫情發展滾動式檢討，應會慢慢增加航班。

日本航空提供減班資料如下，

1. 羽田來回台北（松山）航線，維持每周一、三、五、六、日飛航來回 1 架次，其餘航班皆取消。

2. 成田來回台北（桃園）航線，JL809 東京成田出發航班維持每周二、四飛航 ，JL802 台北桃園出發航班維持每周二、四、六飛航，其餘航班取消。

3. 大阪來回台北（桃園）、名古屋來回台北（桃園）航線航班全數取消。