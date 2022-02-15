白宮今天表示，美國考慮提供10億美元（約新台幣278億元）信貸保證，協助烏克蘭對抗俄羅斯進犯威脅。加拿大也宣布提供烏克蘭貸款與武器支援。

法新社報導，白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「為協助烏克蘭經濟度過俄羅斯增兵帶來的壓力，我們正在研究額外的總體經濟支援措施」，提供信用保證是目前考慮選項之一。

這項措施將使烏克蘭政府遠更容易貸到資金，且很可能利率較低。但尚皮耶並未說明通過這項方案需採取哪些步驟。

烏克蘭是歐洲最貧困的國家之一，經濟早已苦於貪腐所害，如今又因俄羅斯可能入侵的緊張情勢而更加惡化。

熟悉內情消息人士指出，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天已經對國會領導人簡報信貸計畫。

除美國外，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天也表示，加拿大將提供烏克蘭最多5億加幣（約3.93億美元）貸款，以及價值780萬加幣的致命武器與彈藥。

杜魯道告訴記者：「加拿大和我們夥伴提供援助的目的，是要讓俄羅斯打消進犯烏克蘭的念頭。」