iPhone手機有許多隱藏功能讓果粉們津津樂道，近日有日本網友發現，iPhone有「語音隔離」功能，若是在吵雜環境中，使用LINE或FaceTime通話時，一鍵就能去除周遭雜音僅剩人聲。

一位日本網友在推特上表示，「日前用LINE打電話給好友時，對方似乎正在使用吹風機，但全程都沒聽到吹風機的聲音，讓她相當意外，隨後發現iPhone右上角的麥克風設定成「語音隔離」後，就能過濾掉人聲以外的噪音，讓通話更為順利。」

文章引起網友們熱議，超過50萬人按讚。事實上，該功能是蘋果去年9月更新的功能，可以在通話時將麥克風功能3選1，當切換至語音隔離時就能將背景噪音降至最低，寬廣頻譜則是相反，可以收錄周邊的背景聲音或音樂，第三種則是一般模式。

值得一提的是，「語音隔離」功能無法在一般通話或未使用耳機的通話中使用，必須透過擴音或是耳機輔助才能使用，耳機則不限有線或無線。軟體也必須更新至iOS 15以上，並使用A12仿生處理器的iPhone機型才能使用。