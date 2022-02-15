財團法人中華民國消費者文教基金會15日公布多款市售零食採樣報告，其中台東縣池上鄉農會手工蛋捲的外包裝上所標示鈉含量與標示不符，對此池上鄉農會祕書黃榮欄回應，因委託代工廠的電腦資訊軟體發生問題所致。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

財團法人中華民國消費者文教基金會15日公布多款市售零食採樣報告，其中台東縣池上鄉農會手工蛋捲的外包裝上所標示鈉含量與標示不符，差異達2倍以上。對此，池上鄉農會回應，因代工廠的電腦軟體問題，已通知委託的代工廠更改為正確數值。

吃零食是許多民眾解饞抒壓的方式之一，常見如蛋捲、奶油或夾心餅乾，洋芋片、蘇打餅乾等等。消基會網站15日公布市售零食採樣報告，其中1款台東縣池上農會手工蛋捲的外包裝上所標示鈉含量換算為每百公克84毫克，但實測時發現其每百公克實際鈉含量為230毫克，高達2倍以上，高出鈉允許誤差範圍。

對此，池上農會祕書黃榮欄回應，該款池農手工蛋捲是委託宜蘭的外包廠商代工，因代工廠商的電腦資訊軟體發生問題，及未考量損耗品的原因，才導致包裝標示與實際鈉含量有誤差，實際的鈉含量是227毫克，卻因疏失標成84毫克，已要求廠商立即改善，標示為正確數值。

黃榮欄進一步指出，池農生產的手工米蛋捲因採手工製作，產量不大，因此數量有限，一般大型通路無法購買，目前僅在農會系統及相關農特產品店面銷售。

據了解，依《包裝食品營養標示應遵行事項》鈉允許誤差範圍，須小於等於標示值的120％，而該款手工米蛋捲外包裝所標示的鈉含量，經換算為每百公克84毫克，但實測發現鈉含量竟有230毫克，超過2倍以上，明顯超過標示值的120％以上，不符實際食品含量，如有違反《食安法》則可依法處新台幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。