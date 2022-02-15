行政院日前公布亞泥案調查報告，亞泥案真相調查委員會部分成員今發布聲明，表示無法認同行政院調查報告「查無不法」等結論。對此，該案小組召集人、行政院政委林萬億辦公室表示，該案內容均經調查小組委員確認，且報告書結論呈現歷史事實真相，並無特定立場及踰越行政職權情事。

林萬億辦公室指出，行政院今年2月9日核定亞洲水泥租用原住民保留地真相調查報告，真相調查小組係由政府機關、玻士岸部落代表、亞泥公司及專家學者共同組成，並委託國立東華大學進行調查作業，歷經召開7次審查會議完成真相調查報告結論（第六章），及另案辦理22次的附帶建議事項三方協調會議作成建議（第七章），相關內容業獲致各該會議確認。

針對該案真相調查委員會部分成員不認同「查無不法」等調查結論，林萬億表示，報告書前六章（含結論）內容均經調查小組委員確認，並充分尊重委員意見，第七章「建議」亦經政府、部落及亞泥公司三方共同討論並達成共識。

林萬億辦公室表示，真相調查小組共召開7次會議，前年1月9日召開最後一次即第7次審查會議，針對報告書第一至六章內容、主要爭點及結論方向，均獲致與會委員共識做成結論，並決議報告書內容作事實真相呈現，附帶建議事項，則決議另案召集會議進行研議。國立東華大學前年4月依上開第七次審查會議結論修正報告書內容函送原民會，原民會即函送修正報告書予各調查小組委員，僅經濟部代表及亞泥公司代表等2位委員提出意見，報告書相關內容業經委員確認在案。

林萬億辦公室強調，真相調查報告書依據調查相關資料，呈現歷史事實真相，並無踰越行政職權情事，族人若發現相關新事證，或認調查報告內容得做為事證，自得循法律途徑洽司法或監察機關辦理。

林萬億辦公室表示，附帶決議第一點「尚無發現證據顯示有不法情事」，依照全體委員結論而來，兩者並無矛盾，也無所謂偷渡在建議中，聲明所述實有誤會，予以澄清。