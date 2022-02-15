上櫃營建股亞昕國際（5213）今（15）日表示，看好中台灣房市需求，斥資7.13億元，買下台中北屯區近1046坪土地；目前亞昕手握台中土地庫存，已超過4000坪，其中插旗台中的首案、總銷12億元「亞昕一緒」，已傳出完銷的捷報，預計2023年可望完工交屋入帳。

亞昕國際開發公司今天表示，近年來秉持深耕區域理念，積極延伸事業版圖至桃園、苗栗、台中及海外的馬來西亞地區。

亞昕表示，尤其在台中地區，看好台中人口紅利年年看漲、學區與生活機能豐足、交通便利、百貨商場及基礎建設持續蓬勃發展等優勢，業於108年第三季起大舉進軍布局，近日更斥資7.13億元取得台中北屯區共1045.79坪土地。

亞昕表示，去（110）年首發線上建案「亞昕一緒」-「日系精工」高品質住宅甫一推出，即在台中14期重劃區繳出好成績，目前已近完銷，戶數銷售率約97％。

亞昕表示，目前亞昕團隊現手握台中土地庫存逾4000坪，屬營運版圖上的重點布局區域之一，預計未來整體推案量可達約200億元以上，規劃每年以1至2個新建案推出的頻率，讓「昕派建築」的品牌理念植入台中人心，並創造未來營運長期之穩健成長。

亞昕表示，繼「亞昕一緒」後，預計14期重劃區的洲際段，於今年「329檔期」，將再推出二期「亞昕一沐」，規劃全案總銷約16億元，現有一定的詢問度，可望挾品牌力再開出紅盤。