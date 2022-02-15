兩年一度的新加坡航空展今天登場，受疫情影響，活動規模雖縮水，但仍有吸睛的飛行表演；這次由星、美、印度、印尼派出軍機表演特技，空中巴士、波音公司也派出大型客機參與。

新加坡航空展（Singapore Airshow）今天起至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。主辦單位指出，這次共有近600家來自逾39個國家及地區的廠商參展，預計吸引超過1萬3000人出席。

另外，飛行特技表演也是新加坡航展備受矚目的亮點之一，這次航展期間每天都規劃有飛行表演，由各國軍機、民航機輪番上陣。民眾可透過線上直播觀賞。

這次共有4國派出軍機參與飛行表演項目，吸引不少展場人潮駐足觀看。地主國新加坡空軍出動一架F-16C戰機及2架AH-64D阿帕契攻擊直升機表演飛行特技；美軍派出一架F-35B垂直起降匿蹤戰機進行性能展示，B-52轟炸機今天則未現身。

印度空軍派出本土研製的「光輝」輕型戰鬥機進行單機表演，這是此款機型首度在新加坡航展亮相。印尼木星飛行表演隊則出動6架KT-1B教練機帶來特技表演。

除了軍機，航太業兩大巨擘空中巴士及波音分別派出A350-1000、B777-9等新型客機參與飛行表演。主辦單位表示，這2款機型也是首次在新加坡航展亮相。

地面靜態展示部分，空中巴士展出A350-900、A330neo等客機，達梭航太（Dassault Aviation）展示多款商務噴射機，以及貝爾德事隆公司（Bell Textron）展示貝爾505（Bell 505）直升機等。

另外，美國空軍派出P-8海神式海上巡邏機、RQ-4全球鷹偵察機、F-35A戰機等機型參與靜態展示。

新加坡空軍展示A330多用途加油與運輸機，星國去年曾派出這款機型支援美國從阿富汗撤離人員的行動，其他展示機型還包括去年開始接收的H225M型直升機等。

其他參與靜態展示的機型包括印度的「光輝」戰機、土耳其航空航太工業的TAI TF-X模型機等。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年航展規模較2020年縮水，參展廠商總數比上屆少了約1/3，且這次主要以企業對企業的方式進行，不對一般民眾開放。

今年活動同時也是星國大型會展活動試行計畫的一環，活動允許較多人參與，但出席者每天都需做檢測，且所有出席者都必須事先登記、完整接種COVID-19疫苗，並遵守戴口罩、保持社交距離、在指定區域飲食等防疫措施。

這次主要參展廠商包括空中巴士、波音、中國航空工業集團、貝爾德事隆公司、普惠（Pratt & Whitney）發動機公司、新科工程（ST Engineering）等。美國國防工業龍頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon Technologies）也在參展廠商之列。

新加坡航展是亞洲最大航空展，吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統爭取商機。