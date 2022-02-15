《櫃買市場》沅聖違規 處違約金1萬元 16:312022/02/15 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心對沅聖公司(6638)違反重大訊息申報規定，處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，沅聖科技股份有限公司（股票代號：6638）於110年8月10日及110年9月23日分別有財務報告經董事會決議及內部稽核主管異動之情事，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心爰依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 以公司名義租車 會計師：小心補稅風險 加速公司化立法 交長：爭取台鐵債務清零 #沅聖 #違約金 #櫃買中心 #公司 #櫃買市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心2/17審議正基公司上櫃案 16:142022/02/14 財經 櫃買中心15日審議達航科技上櫃案 09:412022/02/15 財經 伍德半個月買進4億美元 女股神搶進新創公司股票 04:102022/02/15 全球財經 公司喊做滿8小時「上廁所隔天補班」 他秒離職罵：有病 13:252022/02/15 生活 寧德時代護盤 控同業不當競爭 04:102022/02/15 全球財經 股債市未實現評價利益大幅減少 六大壽險 元月淨值蒸發2,800億 04:102022/02/15 金融．稅務 張庭林瑞陽情人節上海創立新公司 資本額達1.3億 17:522022/02/14 娛樂 凌陽創新自2/15起得為融資券 16:022022/02/14 財經 不敵聯邦政府壓力 洛馬公司放棄收購艾羅噴射火箭公司 21:292022/02/14 軍事 烏克蘭戰爭一觸即發 航空公司紛紛停飛或改道 21:322022/02/14 財經 英國要求4家先買後付公司修改條款 保護消費者權益 21:502022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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