近來社群興起「敢不敢放上五年前的自己」熱潮，但中廣董事長趙少康發現，總統蔡英文卻未對此有任何回應，「妳是忘記了，還是害怕想起來？」趙少康更直言，蔡英文面對自己說過的話嗎？有勇氣面對曾經相信妳承諾的國人嗎？好意思說現在的自己跟五年前一樣？

趙少康今天(15日)在臉書上表示，蔡英文敢不敢放上五年前的自己？ 他指出，最近網路上流行「五年前的自己」，秀出過去的照片，大家在回顧過去的同時，也想想這幾年間經歷了什麼。

趙少康指出，自己好奇的是，就在大家紛紛放上照片的同時，五年前的蔡英文總統又是如何，她至今未PO任何一張照片，「妳是忘記了，還是害怕想起來？」 既然蔡英文不願想起來，我們就來幫忙回顧一下。

趙少康也在臉書上PO出幾張圖片，指自己特別整理一系列的「蔡英文的五年之前」，希望蔡政府可以誠實的面對過去的自己，把曾經承諾人民的事情都做到，而不是只顧著追逐聲量而給出各種做不到的承諾，執政後轉頭就忘，只會裝沒發生過，把責任推得一乾二淨。

趙少康還問蔡英文，「妳敢面對自己說過的話嗎？妳有勇氣面對曾經相信妳承諾的國人嗎？好意思說現在的自己跟五年前一樣？」

網友們也留言回應，「小編太優秀了」、「有啦！總統還有一個東西五年前後都沒變：髮型」、「當然～因為自己都不認得自己了」。