長聖（6712）細胞治療報雙喜，15日宣布，攜手三軍總醫院 通過免疫細胞治療達十種癌症，而與光田綜合醫院合作脊髓損傷，也獲衛福部核准，都有助於為今年的營運添加動能。

長聖表示，該公司與三軍總醫院合作申請，以自體樹突細胞疫苗（DC）治療「實體癌第四期」計劃案高達10種癌，包括多型性膠質母細胞瘤及續發性腦癌、上皮性卵巢癌、胰臟癌、攝護腺癌、頭頸癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌、肺癌、食道癌等，合作醫師超過50位。

依據今年1 月最新衛生福利部2019年癌症登記報告，新發癌症人數為12萬1254人，較2018年增加5123人，因人口老化快速及不健康生活型態，癌症發生人數預計仍將持續上升。研究顯示細胞療法可輔助傳統治療方式的不足，透過特管辦法施行之細胞治療在癌症患者已展現相當好的療效，對比近年使用免疫藥物治療的患者疾病控制率僅約3成，以長聖樹突細胞疫苗（DC）達70％腫瘤控制率及樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞（DC-CIK）也達70％，另人振奮消息，其中第一位接受免疫細胞治療癌症患者，已存活超過984天目前該患者仍存活。

截至目前為止，經衛福部核定90件免疫癌症治療案件中，長聖占有34件（占所有核定項目38％），市佔率第一。

此外，長聖與光田綜合醫院合作，已獲衛福部核准骨髓間質幹細胞（BMSC）治療脊髓損傷（spinal cord injuries，SCI）申請案。

脊髓損傷患者的生活因為神經受損、行動不便及四肢癱瘓等症狀對生活產生巨大的影響，文獻顯示BMSC 具有多功能的分化與修復能力，中國醫藥大學附設醫院周德陽院長表示，已治療數位脊髓損傷患者，目前患者神經功能有改善與穩定，這可給脊髓損傷病患帶來新的契機與治療希望。

長聖是國內核准項目、核准件數、病患採用及合作醫院最多的業，該公司月營收已連續14個月呈現正成長，法人預估長聖業績今年會比去年好並有望逐季成長的趨勢。

長聖表示，今年盈餘分配將扣除法定盈餘公積後將經股東會通過後，預計將110年之獲利，全部發放股利，以回報股東長期的支持，今年發放股利估計將達6元。