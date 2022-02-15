櫃買中心15日表示，對沅聖科技公司（6638）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，沅聖科技公司於110年8月10日及110年9月23日分別有財務報告經董事會決議及內部稽核主管異動之情事，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。