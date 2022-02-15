沅聖公司違反重訊申報遭處違約金1萬元 16:412022/02/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心15日表示，對沅聖科技公司（6638）違反重大訊息申報規定處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，沅聖科技公司於110年8月10日及110年9月23日分別有財務報告經董事會決議及內部稽核主管異動之情事，惟該公司未依規定於期限內發布重大訊息，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條規定對該公司處以新臺幣1萬元之違約金。 桓鼎-KY公司延遲發布重訊遭處違約金10萬元 《櫃買市場》桓鼎延遲發布重訊 遭處違約金10萬元 #沅聖 #櫃買中心 #違約金 #科技公司 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 法德公司違反重訊規定遭處違約金12萬元 20:022022/02/07 財經 營業人出租房屋收取違約金 應依規「這麼做」 09:572022/02/05 房市新訊 國邑藥品10日申請登錄興櫃一般板股票 17:002022/02/10 財經 法德藥違反重訊規定 遭罰12萬 04:102022/02/10 證券．權證 長榮航太科技8日申請登錄興櫃一般板股票 17:302022/02/08 財經 新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 13:532022/01/27 財經 櫃買放寬興櫃戰略新板股票自然人合格投資人資格條件 12:192022/01/28 財經 櫃買26日審議通過鈺鎧上櫃案 18:122022/01/26 財經 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 15:592022/02/10 財經 凌陽創新自2/15起得為融資券 16:022022/02/14 財經 櫃買官網特別建置 興櫃戰略新板專區 正式上線 04:102022/01/26 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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