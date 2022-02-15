新冠肺炎疫情升溫，南投縣衛生局為加強社區防疫，連日動員衛生所及醫院加開假日疫苗接種站，第3劑接種率已突破30％；民眾施打疫後，出現肩臂痠痛症狀時，除了服用止痛藥，也可以透過伸展運動舒緩不適。

衛生局長陳南松表示，南投縣累計接種的疫苗總數量已超過83萬劑，12歲以上人口第1劑接種率為86.3％、第2劑接種率78.8％、第3劑接種率30.8％；社區接種站需要許多事前的準備工作，非常繁瑣勞累，尤其原鄉部落山區路程遙遠，更是備極辛勞，非常感謝部立南投醫院、竹山秀傳醫院及13鄉鎮市衛生所同仁，盡心盡力提供便利貼心的接種服務。

1922疫苗預約平台第22期已於2月14日開打，接種日程為2月14日至2月20日，南投縣提供莫德納、BNT及高端等3種疫苗，完成預約的民眾請依時間及地點接種，未能及時預約民眾，請洽縣內86家合約醫療院所接種。

民眾施打疫苗後，常反映注射部位及肩臂疼痛，南投醫院復健科主任周建文指出「疫苗注射後的肩傷害」，據統計約有9成病患24小時之內即出現症狀，而且有9成會自然復原，不需要特別治療，疼痛可在醫師評估後，服用臨床上常見的止痛藥緩解。

物理治療師張鈞渝，建議適度的肩關節活動，伸展攣縮的肌肉群降低疼痛，運動時以不引發更嚴重痠痛的輕度活動度為原則，例如舉高整隻手臂，手臂內收、外展如擦大桌面的動作，肩膀內外轉等運動，每次10下，共5次，每次間隔20~30秒，約15~20分鐘即可。