47歲的陳先生是公司高階主管，本身有嚴重打鼾問題，10年前曾因阻塞型睡眠呼吸中止症接受雷射懸壅垂軟顎成形術，術後鼾聲些許改善，但睡覺時反而呼吸道更加阻塞，甚至感到窒息而驚醒。陳先生於是前往新竹馬偕醫院求診，發現軟顎側緣有沾黏狀況，接受懸壅垂顎咽2次整形與重建術之後，大幅改善症狀，白天工作也更加有活力。

打鼾一直是許多人的夢魘，不僅自己深受其苦，枕邊人或家人也連帶不得好眠，陳先生曾因阻塞型睡眠呼吸中止症接受手術，術後僅鼾聲些許改善，睡眠食阻塞的呼吸道常讓他驚醒，導致睡不安穩，白天上班經常精神不濟。

陳先生於是至新竹馬偕醫院就診，經檢查發現，其軟顎側緣沾黏，軟顎後呼吸道空間狹窄，與醫師討論後，決定接受懸壅垂顎咽2次整形與重建術。手術前陳先生睡眠呼吸中止指數為1小時66次，最低血氧濃度75％。手術後睡眠呼吸中止指數改善至1小時18次，最低血氧濃度提升為90％。術後睡眠中斷次數明顯減少且呼吸變得順暢，白天工作更加有活力，太太也不再抱怨有打鼾聲。

新竹馬偕醫院耳鼻喉科醫師楊少槐說明，阻塞型睡眠呼吸中止症的起因是人體在睡眠時呼吸道軟組織塌陷導致氣流阻塞，使上呼吸道變得較狹窄，進而引發鼾聲與呼吸中止，臨床症狀包括打鼾、白天嗜睡、夜間頻尿、頭痛、注意力不集中、失眠、記憶力衰退、易怒等等。

長期缺氧會導致心血管慢性發炎，併發高血壓、糖尿病、心律不整、腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。楊少槐表示，中止症患者依照不同的呼吸道結構和個人意願，可採用輔具治療或是手術治療。