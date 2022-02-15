高端疫苗於巴拉圭第3期解盲達標，昨取得當地核准的緊急使用授權(EUA)；除巴拉圭3期臨床試驗外，總經理陳燦堅今於記者會上表示，高端去年10月獲選為WHO團結試驗疫苗(STV)，團體試驗如規畫進行中，根據WHO的預測，將在今年第1季末、第2季初(即今年3、4月)解盲將有機會得到結果；而高端也將從千萬劑產能，推升至上億劑，為獲得國際認證做準備。

陳燦堅表示，WHO出資在菲律賓、哥倫比亞、馬利共和國展開傳統安慰劑、疫苗有效性第3期臨床試驗，巴拉圭是免疫橋接，WHO是傳統、萬人規模的第3期臨床試驗。

對於後續計畫，陳燦堅表示，已經拿到巴拉圭的EUA，未來會擴及中南美洲邦交國、非邦交國等，從過去的新冠疫苗討論，到後續取得EUA及訂單落實，不論是疫苗採購或國際捐贈等，都是可能的方向。

高端研發生產的新冠肺炎疫苗取得巴拉圭EUA後，受到消息激勵，高端疫苗今股價跳空漲停，來到265元，漲幅達9.96％。