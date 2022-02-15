每個人面對憤怒的反應都不一樣，有些喜歡當場解決，有什麼問題都要馬上說開，但也有人是悶在心裡的類型，只會默默生氣、不說出口。《搜狐網》命理專欄分享，天秤座、處女座和巨蟹座只要一生氣就不說話，最喜歡用冷暴力來折磨人。

1、天秤座

天秤座一直都認為，相信自己的人不需多做解釋，不相信自己的人再怎麼解釋也沒用，因此發生爭執時，他們大多數時間會選擇沉默，並默默遠離，而不是和對方撕破臉，就算做錯的是天秤座，他們也能反客為主，說成是對方的錯，即使向他們道歉也只會得到冷漠的回應。

2、處女座

處女座不但對自己的要求很高，對別人的要求也非常高，所以他們常常看不慣某些人事物，然而生氣時，他們通常只會保持沉默，和對方陷入冷戰，變相地實施冷暴力，只有等到他們自己想通了，想要原諒對方了，才會開始考慮是否要再次和對方展開對話。

3、巨蟹座

巨蟹座個性比較老實，不太愛和人計較，也不擅長用言語表達，所以和別人發生爭執的時候，他們只會鄭重地發表自己的意見一次，之後便開始保持沉默，以冷暴力的方式去面對，除了能讓彼此靜下心反省，也是藉此訴說自己的委屈和憤怒，就算對方喋喋不休，他們也能控制住情緒，不說任何話。