MEMS麥克風廠鈺太(6679)今日舉辦法人說明會，去年淨利翻倍，每股大賺15.06元，鈺太看好，今年儘管在沒有漲價的狀況下，營收仍會有雙位數成長，且毛利率也會比去年好。

鈺太2021年第四季營收為6.41億元，季減少16.4%、年增加12.3%；單季稅後淨利為1.49億元、季減少18.4%、年增加49.9%；單季每股稅後純益為3.6元。單季毛利率為41%，季減少0.89個百分點、年增加5.32個百分點；營業利益率為27.6%、季減少1.49個百分點、年增加4.98個百分點。

鈺太2021年營收27.4億元、年增加441%；稅後淨利6.25億元、年增加達103%，全年每股稅後盈餘為15.06元。全年毛利率為40.7%，年增加6.35個百分點；營業利益率為27.6%，年增加6.99個百分點。

消費性電子產品導入D-mic(轉數位麥克風)比重逐漸成長，且以往NB採用麥克風晶片平均顆數也從1顆成長到2~6顆，均帶動鈺太產品出貨。另外，鈺太窄邊框NB出貨占比目前約30~40%，其平均單價高出10~20%，且高訊噪單價也提升1.5倍，均有利於營運。

產能部分，鈺太今年產能取得沒有問題，總量也會比去年增加，目前產品多是採用8吋製程，今年會開出首顆12吋麥克風作為產品前導，主要是基於性能考量，而非產能考量。

鈺太2021年PC市佔率45~48%，預期今年仍可有8~10%提升，D-mic(轉數位麥克風)出貨量將從2.5億顆成長至3.5億顆，2022年市佔率將可達55~60%，後年還會持續成長。

展望首季，鈺太表示，TWS(無線藍芽耳機)市況較淡、TV也保守，但PC產品較去年第四季增加，加上高訊噪音品牌產品開始拉貨，因此，鈺太預計首季營收將更勝去年第四季。

展望2022年，鈺太也看好，即使在沒有漲價的狀況下，今年營收成長將有雙位數成長，全年毛利率也會比去年好。轉投資文曄部分，鈺太表示，因為文曄本來就是鈺太的代理商，雙方一直有合作，目前投資就是財務的規劃。