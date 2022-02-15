亞光(3019)2021年每股盈餘為5.34元，創下2007年以來新高，展望今年，亞光董事長賴以仁表示，今年成長動能包括：車載鏡頭、AR/VR、無人機及運動相機鏡頭、瞄準器及雷射測距儀，雖然2021年基期較高，只要國際情勢沒有太大變化，今年營運審慎樂觀。

亞光今天舉行線上法說會，由賴以仁親自主持。賴以仁表示，亞光持續運用5G的快速傳輸及AI智慧演算研發先進的AR/VR與3D LiDAR的光機模組，並以核心玻璃非球面的技術優勢，發揮多元產品效益，包括特殊光學元件、車載鏡頭、瞄準器、雷射測距儀，以及智能視訊會議裝置、機器人移動平台AGV及AMR等產品，以技術創新搶占未來包括元宇宙等發展先機。

元宇宙新興應用崛起，亞光在AR/VR的布局也成為今天法說會中法人的詢問焦點，賴以仁表示，亞光在AR布局較早，2019年開始每年都有設備投資，AR是新概念新技術，亞光主要是做光學鏡頭，目前已進到第5代，但量不多，一個月約1000多萬，今年也會稍微增加，不過還是要等Mircro LED技術突破；至於VR，亞光也是跟世界VR大廠合作，雖然量不是很大，預期今年成長會比去年更大。

在車載鏡頭方面，亞光車載鏡頭客戶為歐美廠商，除LiDar鏡頭，公司也在開發車用抬頭顯示器，亞光預估，今年車載鏡頭會有比較大的成長。

由於各產品市場需求強勁，亞光2021年合併營收為209.76億元，年成長33%，營業毛利為43.36億元，年成長48%，合併毛利率為20.7%，年增2.1個百分點，營業淨利為20.45億元，年增129%，營業淨利率為9.7%，年增4個百分點，稅後盈餘為15億元，年成長278%，為2007年以來新高，每股盈餘為5.34元，其中2021年第4季合併營收為56.47億元，年成長29%，營業毛利為12.02億元，年成長51%，單季合併毛利率為21.3%，年增3.2個百分點，營業淨利為5.53億元，年增97%，營業淨利率為9.8%，年增3.4個百分點，單季稅後盈餘為4.45億元，年增184%，單季每股盈餘為1.59元。

就各產品來看，2021年瞄準器占比約11%，雷射測距儀占比約14%，數位相機占比約4%到5%，CIS約占19%，光學元件(車載頭、AR/VR)約占42%，塑膠射出黑件約占9%。

亞光1月合併營收為16.12億元，年增3.27%。

賴以仁表示，目前第1季看起來還不錯，雖然有缺料問題，但我們用替代料因應，預期第1季將與去年同期持平或略優；雖然2021年基期較高，只要國際情勢沒有太大變化，今年營運審慎樂觀，公司目標是超越去年。