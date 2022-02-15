新華社今天（15日）報導，在2月16日出版的第4期中共黨刊《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《堅持走中國特色社會主義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設》。

文章強調，法治興則民族興，法治強則國家強。當前，中國正處在實現中華民族偉大復興的關鍵時期，世界百年未有之大變局加速演進，改革發展穩定任務艱巨繁重，對外開放深入推進，需要更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的作用。建設中國特色社會主義法治體系，要順應事業發展需要，堅持系統觀念，全面加以推進。

文章指出，要堅持法治體系建設正確方向。中國特色社會主義法治體系是中國特色社會主義制度的重要組成部分，必須牢牢把握中國特色社會主義這個定性，堅定不移走中國特色社會主義法治道路，正確處理政治和法治、改革和法治、依法治國和以德治國、依法治國和依規治黨的關係，在堅持黨的全面領導、保證人民當家作主等重大問題上做到頭腦特別清晰、立場特別堅定。我們要建設的中國特色社會主義法治體系，必須是扎根中國文化、立足中國國情、解決中國問題的法治體系，不能被西方錯誤思潮所誤導。

文章指出，要加快重點領域立法。加強國家安全等重要領域立法，加快數字經濟等領域立法步伐，努力健全國家治理急需、滿足人民日益增長的美好生活需要必備的法律制度。發揮依規治黨對中共和國家事業發展的政治保障作用，形成國家法律和中共法規相輔相成的格局。

文章指出，要深化法治領域改革。圍繞讓人民群眾在每一項法律制度、每一個執法決定、每一宗司法案件中都感受到公平正義這個目標，深化司法體制綜合配套改革，加快建設公正高效權威的社會主義司法制度。法治領域改革政治性、政策性強，必須把握原則、堅守底線，決不能把改革變成「對標」西方法治體系、「追捧」西方法治實踐。

文章指出，要運用法治手段開展國際鬥爭。堅持統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規，推動中國法域外適用的法律體系建設。

文章指出，要加強法治理論研究和宣傳。把新時代中國特色社會主義法治思想落實到各法學學科的教材編寫和教學工作中，推動進教材、進課堂、進頭腦。把推進全民守法作為基礎工程，各級領導幹部要帶頭尊法學法守法用法。講好中國法治故事，提升中國法治體系和法治理論的國際影響力和話語權。