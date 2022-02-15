證交所今（15）日公布全體上市公司今（111）年1月營收較去年同期成長8.92％。證交所並指出，主管機關今日召集證交所等證期週邊單位，密切關注俄烏緊張情勢對股市及上市公司之影響，持續掌握國際局勢，以上市公司營收表現來看，仍持續成長，並提醒投資人關注公司基本面。

證交所表示，本國及第一上市公司分別計885家及77家，共計962家皆已於日前完成1月營收申報作業。

依上市公司公告1月營收顯示，1月上市公司營收3.34兆元，較去年同月成長2735億元、增幅8.92％，營收成長公司共611家，衰退公司共351家，較109年同期則成長8723億元、增幅35.33％。

證交所分析，上市公司1月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢之主要產業為橡膠工業、金融保險業及其他電子業。

證交所表示，經了解，上市公司1月營收成長較大之產業，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求強勁且供不應求影響。

1月營收衰退較大之產業，橡膠工業受車用輪胎及醫療手套供需變動影響，金融保險業因保險業務淨收益減少，其他電子業受零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩影響。