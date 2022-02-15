上曜(1316)受惠疫情後房市熱潮，自住客、換屋置產族等剛性需求持續穩健，農曆年前的賞屋人次較去年同為銷售淡季的同期增加，帶動包括「帝凡內」、「湖映白」、「梅菲爾」等建案在1月皆有良好的銷售佳績。其中，九份子「湖映白」1月銷售率達50％，「梅菲爾」順利取使照，近期將陸續完成交屋，有助貢獻營運穩健成長。 上曜表示，受惠成屋「帝凡內」、「湖美帝堡」目前銷售率達90％以上，有望在今年陸續交屋完畢；加上旗下兩大線上建案，總銷14億元且近乎完銷的「梅菲爾」已取得使用執照，有望第一季底前開始交屋，「湖美帝璟」已申請使用執照，預期於第一季底前取得。今年整體營運可望呈跳躍式成長。

上曜旗下推出包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」等一系列建築創作連年獲獎，屢次帶領台南建築寫下新的里程碑。九份子「湖映白」受惠南科效應帶來的人口紅利，和北外環道路、台鐵地下環線等重大公共建設整合，今年初開賣至今，即便鎖定自住客，採取嚴格限制每人僅能購買一戶，總銷63億元的銷售率也已達50％。

上曜指出，年前預約賞屋需求以打破台南地區樓高歷史紀錄的純輕奢豪宅-「湖映白」的個案詢問度最高；依照目前的規劃順利進行來看，有望於111年第一季動土開工，助力未來營運成長。

此外，上曜總銷48億元封盤三年不賣的「湖美帝璟」還有38億餘屋可售，將於第三季公設完工後開賣。因位處市區，坐擁國家公園第一排景觀，樓高29層鋼骨大樓，挑高3.6米，一層一戶，加上頂樓設無邊際泳池，頂樓有2戶在百米處有專屬觀賞景台，鎖定國際級台廠自用客戶，預計頂樓戶售價開價將挑戰7字頭、其餘樓層單坪價格挑戰6字頭。