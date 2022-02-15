慶順阿伯離世前表示想捐贈一輛消防車予新竹市消防局，委託友人陳美枝（右五）協助處理，15日上午在城隍廟廣場舉辦捐贈儀式。（邱立雅攝）

已逝的街友慶順阿伯生前時常在城隍廟附近活動，並與在地攤商陳美枝結為好友，慶順阿伯過世前在陳美枝建議下決定捐贈消防車，並委託陳美枝代為處理。15日上午在都城隍廟廣場舉辦捐贈儀式，讓慶順阿伯心願得以完成。陳美枝也透露，過去慶順阿伯喜歡騎著單車在新竹市逛街，捐了消防車，就好像跟著消防員穿梭竹市大街小巷去救災。

新竹市政府舉辦「許慶順先生暨陳美枝女士捐贈小型水箱消防車啟用儀式」，由副市長沈慧虹代表接受捐贈，並致贈慶順阿伯及陳美枝感謝狀，以表彰熱心公益之善舉。

在城隍廟附近經營小吃生意的陳美枝除了是消防志工之外，平常消防分隊出勤或有任務時，都會料理佳肴慰勞消防弟兄們，大熱天時也常送上冷飲讓讓分隊同仁消暑，是消防隊員們口中親切的美枝姐。

陳美枝表示，慶順阿伯常在城隍廟附近活動，兩人因此結為好友。由於慶順阿伯為外地人，曾向陳美枝表達想留在新竹市的願望，在陳美枝建議下，決定捐贈1輛造價400萬元的小型水箱消防車，提供消防弟兄救災使用，並委託陳美枝代為處理捐贈事宜。

「阿伯請我幫他做件好事，我是努力把這件事做好。」在律師等見證下，陳美枝完成捐贈手續，她表示，過去慶順阿伯時常騎著腳踏車在市區逛逛，此次捐贈了小型水箱消防車，未來慶順阿伯也能隨著消防弟兄在大街小巷一同去救災。

沈慧虹表示，感謝陳美枝及慶順阿伯對社會公益的支持，透過實際行動幫助民眾，對新竹市公共安全付出的關懷與奉獻值得敬佩。消防局長李世恭則表示，政府資源有限，民間力量無窮，消防局非常感謝各界踴躍捐贈各式消防車輛及器材，消防局將妥善規畫車輛配置與使用，以守護市民生命財產。