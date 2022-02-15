女星為了在鏡頭前呈現最佳狀態，往往會有獨門秘訣來保養肌膚和維持體態，去年底推出兩部電影作品《月老》、《瀑布》的王淨，以及唯有機創辦人艾莉絲，分別分享了自己的養膚、美體秘訣，來看看該怎麼做，讓時間無法在臉上、身上留下歲月的痕跡！

王淨分享自己從去年年中起，就比較少吃重口味食物，幾乎都吃水煮餐，除了能夠維持身材，身體也感覺比較健康，剛開始吃水煮的食物會覺得不好吃，不過漸漸習慣後，現在反而覺得吃重口味的食物容易覺得口乾舌燥，一直到隔天還會覺得身體很沈重。為了維持肌膚彈性，補充膠原蛋白很重要，王淨平常補充膠原蛋白主要用食補的方式，會多吃木耳、豬頭皮、豬腳，她很愛吃豬腳，不但美味也能補充膠原蛋白。

王淨平時飲食清淡，會多吃木耳、豬頭皮、豬腳來補充膠原蛋白。（圖／品牌提供）

近日王淨與深耕美容產業多年的姊姊Maple攜手開設芳療SPA，王淨分享自己很享受SPA前的沐足步驟，足浴桶中使用高山烏龍茶，有助於身體排除濕氣，特別喜歡「天鵝頸課程」，因為自己有駝背的壞習慣，又常常當低頭族滑手機，不自覺又會聳肩，久而久之斜方肌就變得很明顯，可能會讓視覺體重多了3到5公斤，這個課程可以幫助身體放鬆和拉筋，王淨認為SPA就像瑜伽，1、2次無法看到顯著的效果，自己一個月做3、4次，效果最好，整個人的線條更好看。

王淨分享自己最喜歡店內的「天鵝頸課程」，很適合有駝背壞習慣、或長時間低頭滑手機的人。（圖／品牌提供）

店內還有為孕婦設計的SPA課程，王淨的姊姊前陣子懷孕，表示一般SPA在按摩背部時是趴姿，對孕婦來說沒那麼方便，不過孕婦課程全程側躺，一樣能按摩頸部、背部和腿部的經絡，孕婦課程會著重在腰部、髖骨、大腿的循環，懷孕期間這些部位容易痠痛，按摩過程會使用沒添加額外成分的基礎油，不需擔心影響胎兒。

王淨的姊姊Maple分享店內有為孕婦設計的課程，過程中不會壓迫到孕肚。（圖／品牌提供）

許多台灣女生喜歡敷面膜，尤其在肌膚易乾燥的冬季，在洗澡時同時敷面膜，認為熱氣能讓保養成分更快速吸收，不過艾莉絲表示這麼做其實保養效果沒那麼好，因為水氣的關係，面膜沒那麼服貼臉部，也因為臉部會流汗，讓精華液及汗水都混在一起，不是很乾淨舒服。

艾莉絲分享自己的保養秘訣，就是在泡澡結束後的30分鐘內，當毛細孔還在微張的狀態下，血液循環順暢時，最能夠吸收面膜裡的精華液。敷面膜不是越久越好，艾莉絲建議10～15分鐘最適合，她還會趁敷臉的時間來吹頭髮，或全身塗抹有機按摩油來保濕。

艾莉絲表示，敷面膜的禁忌除了不要邊洗澡邊敷臉外，還有千萬別敷到睡著；另外有些人冬天怕面膜冰冰的，會把面膜放到熱水裡加溫，雖然這樣敷起來比較舒適，但是高溫往往會破壞保養成分，變質的成份容易造成肌膚負擔；最後艾莉絲提醒不要天天敷臉，她認為面膜偏向速效、急救型的加強保養法，建議周最多2、3次即可，當做加強肌膚保濕的集中強效護理。