台灣人愛喝手搖杯，而且通常都會選擇甜度、冰塊，一名飲料店店員表示，點外送的客人硬是要求固定甜度的飲品只能「微糖」，而且還在備註處撂下一句狠話，讓他一看傻眼，直呼「也太糟蹋人了」。

這名店員在臉書社團《爆料公社》PO出一張網路訂單表示，客人選的兩樣飲品都是固定甜度的，本身就沒有另外再加糖了，客人卻要求「甜度勿超過微糖」，讓他很苦惱要怎麼幫他調整甜度，大嘆「這樣的客人我們也難為，也太糟蹋人了」。

店家PO出訂單，顧客直接在備註威脅「超過(微糖)會到任何能給評價的地方留負評。覺得這行字很礙眼，可以考慮開放其他糖度讓消費者選擇」。(圖/截自臉書爆料公社)

從訂單中可見，該名顧客點了四杯飲料，其中荔枝青茶和草莓果粒茶都已標明是固定甜度的品項，但客人卻硬是在固定甜度後面寫上「甜度勿超過微糖」，更令人傻眼的是，還備註威脅「超過(微糖)會到任何能給評價的地方留負評。覺得這行字很礙眼，可以考慮開放其他糖度讓消費者選擇」。

貼文曝光後引起眾怒，網友紛紛回應「奧客無極限」、「固定甜度是看不懂嗎」、「看過很多特殊要求，威脅倒是第一次看到」、「有接到恐嚇信的感覺」、「給他水啊！！」、「標準的刁客」、「傻眼」。

還有人建議「直接取消訂單，就說他要的商品沒賣」、「直接棄單，下一位」、「拒單、退款、拉黑，不缺他這一單生意」。有飲料店同業解釋，通常這種固定甜度的飲料，都是直接調好的糖漿，就像該名顧客點的荔枝和草莓果粒裡，因此無法減糖，無奈的說並不是店員不願意配合，而是實在沒有辦法。