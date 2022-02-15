英國女子華勒絲（Olivia Wallace）20歲時在舌頭上發現一顆腫塊，原本以為是性病，讓她羞於看醫生，拖了7個月才就診，竟確診罹患舌癌，而且已經進入第四期。

Olivia Wallace was shocked when she discovered her symptoms were stage 4 mouth cancerhttps://t.co/TlEwpXe4e8 — The Chronicle (@ChronicleLive) February 14, 2022

英國《紀事報》（Chronicle Live）報導，20歲女子華勒絲2015年突然發現舌頭出現一顆腫塊，而且愈來愈大，她當時說服自己是性病引發的潰瘍，因為她上網搜遍了有關性病的所有資料以及最壞情況，判斷自己染上性病，再加上性病聽來並不光彩，讓她羞於看醫生，因此即便自己也被突然冒出的腫塊嚇壞了，華勒絲仍舊沒有就醫。

直到7個月後舌頭開始疼痛，碰觸到任何東西就會痛，吃東西也會痛，華勒絲才終於就醫，她說那時候腫塊已經很大了。

就醫後醫生宣判華勒絲罹患舌癌第四期，癌細胞已經擴散到淋巴結，讓她相當驚恐，她說除了舌頭疼痛及潰瘍以外，在那之前她沒有感覺到任何不適，「但我可能已經帶著癌症第四期到處走了一段時間。」

華勒絲立即開始接受治療，包括化療、放射治療、手術。

如今26歲的華勒絲恢復健康，她挺身而出分享自己的經驗，公開從頸部開刀切除腫瘤後的疤痕照片，希望年輕人注意身體變化，及早尋求醫療協助，「如果我再多等一個月才去檢查，可能我現在就不在這裡了。」

I thought my 'embarrassing' tongue spot was an STI but reality was terrifying https://t.co/tHOcDIxw2H — SunHealth (@TheSunHealth) February 14, 2022

她說如果她的故事能夠至少幫助一個人不用因為擔心羞恥而去看醫生，那她公開自己的經驗就值得了。

英國《太陽報》（The Sun）報導，英國慈善機構「青少年癌症信託」（Teenage Cancer Trust）護士索恩絲（Louise Soanes）表示，「相較於老年人，癌症對年輕人的影響小得多，但當發生時，可能造成毀滅性影響。」