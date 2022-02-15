為鼓勵民眾在疫情期間持續支持及享受藝文生活，文化部推出「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動。15日由文化部常務次長李連權及博物館、地方文化館代表，於文化部臉書直播抽出首波文創好禮。

文化部表示，配合五倍券、藝FUN券發行，文化部加碼推出「博物館5倍藝FUN送」抽獎活動，邀請民眾走進博物館及地方文化館參觀、體驗與消費，並於藝FUN NEXT APP完成打卡，即可獲得抽獎機會，獎品包括溥心畬「秋荷白鷺」及「工筆花鳥」黃金畫、朱銘「人間系列－芭蕾」限量簽名紀念攝影、席德進《風景／魚池鄉》藝術微噴畫、雙層玻璃杯等。

文化部次長李連權表示，博物館除了典藏、研究、展示的功能外，更有教育意義，文化部期盼藉由本次活動鼓勵大家走入博物館。5月13日還有1次抽獎機會，獎品包括以文官門神為概念設計的「滑板掛飾」、運用國立歷史博物館紋樣「釉花」設計的泡茶器組等。

民眾在4月30日前到博物館、地方文化館，以現金、五倍券、藝FUN券購票參觀或在館內消費，透過「藝FUN NEXT APP」掃描店家QR Code並打卡，就可以參加抽獎。