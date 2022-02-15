屏東海廢換物活動15日正式起跑，為海洋漁業廢棄物回收寫下新的一頁。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

為減少海洋廢棄物，屏東縣政府首創「海廢帶回、漁獲自肥」活動，選在元宵節當天正式起跑，首日已有漁船長陸續帶回海洋廢棄物，並成功兌換紅豆及白米，為屏東海洋漁業廢棄物回收，寫下新的一頁。

根據調查，全世界每年約有800萬噸垃圾進入海中，垃圾不僅威脅海洋生物生存，且魚類吃下難分解的微塑膠，透過食物鏈又回到人類身上，海洋垃圾造成的汙染，已成為生態與人類的隱形殺手。

而漁民作業產生的廢棄物是海洋垃圾主要來源之一，屏縣府為鼓勵漁民回收海上作業所產生的廢棄物，以兌換在地農產品為誘因，首波兌換活動以紅豆、紅豆湯、屏東米等在地農產品及環保民生用品作為獎勵，除可減少海洋垃圾，更順勢推銷在地農產，共創雙贏。

屏東縣長潘孟安表示，2017年透由環保局積極招募海洋志工，包括清除海底垃圾的潛海戰將及清理海洋垃圾的環保艦隊，目前環保艦隊共581艘、全國排名第二，潛海戰將154名，去年共清理451噸海洋廢棄物；未來屏東環保艦隊將朝2000艘目標邁進，呼籲民眾一起維護海洋環境。