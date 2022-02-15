關務署署長謝鈴媛調任本部參事所遺職缺，經行政院核派由該署副署長彭英偉升任。

根據財政部資料顯示，彭英偉輔仁大學法律學系學士、政治大學法學院碩士在職專班碩士，曾任行政院金融監督管理委員會保險局科長、行政院金融監督管理委員會科長、財政部專門委員、執行秘書、處長、主任秘書。

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