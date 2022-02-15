人事異動！關務署長謝鈴媛調任參事 副署長彭英偉升任 17:262022/02/15 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 關務署（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 關務署署長謝鈴媛調任本部參事所遺職缺，經行政院核派由該署副署長彭英偉升任。 根據財政部資料顯示，彭英偉輔仁大學法律學系學士、政治大學法學院碩士在職專班碩士，曾任行政院金融監督管理委員會保險局科長、行政院金融監督管理委員會科長、財政部專門委員、執行秘書、處長、主任秘書。 高雄武德殿發展文化園區 行政院核撥周邊土地 日福食解禁 總統府稱「國人期待走向世界」 網友炸鍋：該揭竿起義了 #彭英偉 #行政院 #關務署 #謝鈴媛 #調任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全國70名中階警官大風吹 42名分局長名單曝光 15:422022/02/15 社會 福島食品進口 國民黨團籲比照韓國禁福島水產 12:082022/02/14 政治 亞泥開發礦場爭議落幕 政院：制定轉型再利用計畫 19:532022/02/09 政治 台66全線高架化，預計2028年完工 10:372022/02/09 區域情報-桃園 行政院端配套解禁福食 黃士修：全是我「電」官員的論述 14:502022/02/09 政治 蔡英文2020喊開放萊豬 今政院宣布福食解禁 媒體人曝一組「魔術數字」 12:342022/02/08 政治 學生、老師擔任交通導護該不該？ 教團籲行政院出面解決 14:242022/02/10 生活 彰化縣消防局人事大地震 內勤外勤互調培養專業 16:482022/02/11 社會 亞泥案查無不法遭質疑 行政院反擊：三方共識無踰越行政職權 16:562022/02/15 政治 行政院會通過「建築法」第77條之1修正案 14:542022/02/10 房市新訊 福島食品進口 國民黨提5要求6主張 04:102022/02/15 焦點要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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