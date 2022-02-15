2月11日是各級學校開學日，苗栗市公所送國中小學一份開學禮物，延續苗栗市學童營養午餐半價補助政策，新學期開始補助市內12所國中、國小學生營養午餐費用的一半金額，多達5千多位學生受惠。

補助營養午餐費是苗栗市長邱鎮軍重點政策之一，從109學年度起，獲得苗栗市代表會同意補助國中小學餐費，受惠學校包括苗栗、大倫、明仁、建台等4所國中，以及建功、僑育、文山、大同、啟文、新英、文華、福星等8所國小。

獲得補助的徐姓媽媽說，她兩個孩子分別就讀小學五年級跟六年級，以一星期吃5天營養午餐，每餐40元計算，每個孩子每個學期午餐費用大約1700、1800元，因為申請公所補助，等於一個小孩不用付餐費，讓她省下不少負擔。

建功國小校長劉淑媛表示，最近剛開學，校方約有1千位學生符合申請資格，並幾乎全部都有提出申請，市公所的福利政策，對學生家庭來說是一大挹注。

苗栗市公所民政課長洪連樵說，公所每年編列約2千萬元，實施補助一半營養午餐餐費，補助對象為設籍苗栗市2年，並有正式學籍就讀苗栗市的國中小學生，為讓資源妥善運用，補助對象會排除已經受到縣府、寺廟照顧的弱勢學生，未來也會根據公所財政狀況，評估是否擴大補助更多學校或是餐費全免。