在職場上，不少人會為了求生存而做出離譜舉動，令人瞠目結舌。一名女網友表示，她報到前接到一通神秘電話，表示公司「決定不錄取她」，讓她相當傻眼，不料隔天主管打電話詢問為何不來報到，她才驚覺事有蹊翹，調查後得知，一切全是公司前輩搞鬼，讓不少網友驚呼，「天啊！這什麼職涯甄嬛傳」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，大學畢業後她向許多公司投遞履歷，希望能盡快找到工作，接連碰壁後終於有一間大公司邀請她面試，最後也順利錄取。

原PO表示，報到前4天她接到一通未顯示號碼的電話，對方聲稱自己是該公司的職員，通知「因為公司內部決議，決定不錄取她」，讓她相當傻眼，立刻追問原因並請對方將電話轉交給當時通知錄取的主管，但對方回應「主管休假，她只是代為轉告」，並結束對話。

隔天，原PO突然接到主管來電，詢問為什麼無法到職，她才驚覺事有蹊翹，原來昨天有人冒充她的身分打電話到公司，聲稱「因為另有規劃，無法到職」。主管釐清狀況後請她按照原訂日期報到，並暗中調查此事。

報到當天，一名女性前輩帶著原PO認識環境，她隱約覺得對方的聲音和當時的來電者很相似，但前輩人美且待人和善，不像是會做這種事情的人。直到主管請她調閱通聯記錄，才發現當天的來電者就是那名女性前輩，讓她難以置信。

事後主管找女前輩面談，對方始終否認自己做過此事，並於面談後立刻提離職。原PO以為事已至此，應該就沒事了，但過一陣子才間接得知，女前輩離職前和其他同事訴苦，表示自己是被主管逼走的，且大部分的人都相信她的說詞，導致公司氣氛凝重，她也因此被感壓力，回家常常憂鬱到哭著睡著，多虧有男友的支持，才漸漸走出陰霾。

女前輩的誇張行徑曝光，讓不少網友驚呼，「天啊！這什麼職涯甄嬛傳」、「有夠扯」、「太恐怖了吧，心機真重」、「好戲劇化的劇情」、「這個女的真的很誇張欸，但其實我覺得你主管真的滿好的，還有打電話問你原因，不然你不就很無辜」、「越大公司卡位問題越嚴重，不過好在你遇到明理的主管」。