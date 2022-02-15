去（2021）年東京奧運期間，一卡通因網友敲碗連署推出的「TeamTaiwan in 2021一卡通」，獲得大家熱烈支持。一卡通公司15日表示，根據2021年度結算，此款一卡通去年共售出37600張，一卡通公司將依據當時承諾，捐出營收50％給培訓運動選手基層學校或單位，根據銷售量，一卡通捐出金額為376萬元。

一卡通公司說明，去年底已經陸續洽詢高雄市、屏東縣、嘉義市、嘉義縣、彰化縣、澎湖縣等縣市政府的體育主管機關，請其推薦適合、有需求的基層運動培訓學校，包含提供體育訓練的偏鄉學校、重點培訓選手的基礎學校及訓練單位，目前首波捐款涵蓋45個學校外及高雄在地專職培訓乒乓球選手的智淵兵乓運動館，相關捐款作業已陸續執行中，完成捐款之名單後續也會公告於一卡通公司官網。

14日收到贊助款項的高雄市林園高中，由校長黃碧惠帶領自由車隊高中選手們，前往高雄市政府運動發展局，除了感謝局長侯尊堯居中協助促成外，也對於一卡通公司的資助支持表示感謝。侯尊堯也鼓勵小選手們發揮「勇於挑戰、永不放棄」的精神，努力爭取更好成績，挑戰更高階賽事，為國爭光。一卡通董事長李懷仁也期許林園高中的選手持續加油，希望不久的將來，就有現場的選手能夠參加奧運，李懷仁更鼓勵說，到時候一定要授權給一卡通發行選手紀念卡。

李懷仁表示，感謝每位購買「Team Taiwan 2021 一卡通」的朋友，因為他們的支持，才能有這個為台灣基層體育培訓盡一份心力的捐贈專案，希望未來也能藉此拋磚引玉，讓更多人一起加入，成為台灣選手堅強的後盾，給予更多的精神上及實質上的支持，讓台灣選手繼續在國際舞台上發光發熱。