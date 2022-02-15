MSCI高度關注ESG與氣候變遷議題，2022年ESG趨勢報告指出，氣候變遷已超越公司治理，成為最迫在眉睫並需要投資者關注的ESG議題，強調無論是企業或投資人，都應特別關注氣候問題、ESG主流化、以及潛在的風險與機遇等面向。

MSCI台灣區業務負責人暨執行董事陳彥霓說，MSCI將ESG視為一種「風險」，協助客戶去評估旗下資金所投資的公司面臨什麼樣的風險，另外像是有些客戶採負面表列法，排除不符合投資標準的企業，MSCI也提供篩選指標。再者，歐洲發展ESG時間較久，客戶採納ESG指標多年，當地客戶甚至已從負面表列進化到「影響力投資」，MSCI也提供相關解決方案，評量金融機構所投資公司是否達到永續經營要求。

隨著COP26的舉行，全球ESG趨勢朝著重氣候變遷風險方向轉變，台灣日趨關注減碳及氣候變遷風險低的資產，市場對建立淨零碳排投資組合的需求亦會增加。陳彥霓強調，這樣的趨勢也體現在大型機構投資人身上，投資者對ESG與氣候變遷數據的需求會更加殷切。

MSCI ESG與氣候研究部亞太區主管王曉書表示，監管機構與資本市場有必要在ESG方面更積極推動，並提升相關透明度。

陳彥霓認為，2022年台灣市場將看到資產擁有者及資產管理業者採取更積極且具體的行動，將資金往減碳及氣候變遷風險影響較低、甚至反而因此受惠的資產移動；建立投資組合也會以符合淨零碳排為目標。

2021年堪稱ESG投資具突破性的一年，全球ESG基金需求激增，更多資金開始湧入追蹤ESG指數的ETF等基金產品。MSCI數據顯示，去年第三季追蹤MSCI ESG指數的ETF管理資產共有1796億美元，較前年度同期激增152％。

陳彥霓表示，MSCI近年來與國內多家大型資產管理業者合作，提供ESG基準指數給公司參考及追蹤，投資人對MSCI製作不同ESG主題的解決方案的興趣也不斷增加。MSCI持續將更多台灣公司納入MSCI ESG評級，截至元月底，MSCI ESG評級覆蓋台灣公司的數量已擴充至124家，超過摩台指的成分股家數，未來也將持續擴充。

針對氣候變遷風險，MSCI在官網上公開了逾2900家公司的「預計升溫」資料，其中包括86家摩台成分股公司，以便投資人能夠獲得需要的資料和透明度。