陳亞蘭邀請曹雅雯跨刀演唱《嘉慶君遊臺灣》主題曲〈嘉慶君〉，並合唱片尾曲〈遊臺灣〉。（陳俊吉攝）

陳亞蘭邀請曹雅雯跨刀演唱《嘉慶君遊臺灣》主題曲〈嘉慶君〉，並合唱片尾曲〈遊臺灣〉。（陳俊吉攝）

陳亞蘭邀請曹雅雯跨刀演唱《嘉慶君遊臺灣》主題曲〈嘉慶君〉，並合唱片尾曲〈遊臺灣〉。（陳俊吉攝）

曹雅雯的才華備受陳亞蘭肯定。（陳俊吉攝）

歌仔戲天王小生陳亞蘭邀請金曲台語歌后曹雅雯跨刀演唱歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》主題曲〈嘉慶君〉，並合唱片尾曲〈遊臺灣〉；兩人15日合體分享合作過程，陳亞蘭透露是先邀請武雄老師填詞，武雄老師再推薦張三老師製作，進而邀請曹雅雯擔任主題曲與片尾曲的演唱者，「沒想到邀約後3天，我中獎了！她得到金曲獎！」陳亞蘭笑說自己撈對寶，還開玩笑說曹雅雯有得到「嘉慶君」加持！

陳亞蘭最近因頻繁的新戲宣傳行程累翻，每天平均只能睡3、4小時，累到昨天開始牙齦發炎、右臉浮腫，沒時間看醫生也不想吃藥的她，15日一早還緊急吃消炎藥，也請人去抓中藥熬來喝。她打趣自嘲：「現在臉笑起來歪一邊，後宮佳麗都沒了！」眾人也提醒她要注意身體健康。她坦言從過年前知道新戲上檔日後，便展開密集宣傳，至今已至少瘦了3公斤，「有朋友還說我應該瘦了10公斤，但我就是不敢量！」。

陳亞蘭自曹雅雯參與選秀節目比賽時就有關注，認為她有實力與才華，唱出台語歌曲的新境界，直到認識後，發現她才華洋溢的那一面，此次《嘉慶君遊臺灣》的片頭片尾曲更是曹雅雯親自譜曲創作，唱出寶島的風光明媚與令人垂涎三尺美食文化。陳亞蘭大讚：「她的唱功非常適合闡述這首歌，連曲都是她做的，片頭磅礴的氣場、片尾輕鬆接地氣的氛圍，她都做得非常好。」

特別的是，她們倆在〈遊臺灣〉挑戰30秒內唱111字RAP，陳亞蘭形容這段RAP還是曹雅雯親錄Demo給她練習，陳亞蘭誇她很厲害，唱得臉不紅氣不喘，並自曝一開始覺得台語RAP哪裡難，還心想：「我台語夠好了吧！（錄音）要一次OK，讓大家看看什麼是前輩！」結果一進錄音室才知道不容易，直呼：「我丟臉丟到家了，怎麼這麼難啊，是故意整人的吧！」在錄音室來回錄了10次左右才成功，但已是相當厲害。陳亞蘭說，恩師楊麗花聽完除了大讚〈遊臺灣〉一定會大中，也建議曲速可以放慢些，才能讓人更能聽懂歌詞裡的含義。她也打趣稱下次要拱楊阿姨挑戰看看。

楊麗花這次掛名藝術總監沒有參與演出，但在配音等幕後工作，都有為愛徒陳亞蘭出一份心力支持，配音現場還親自現身指導飾演乾隆皇帝的倪齊民，糾正他台語字句發音，以及傳授演帝王的精髓，細節毫不馬虎。