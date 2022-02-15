封測供需已相對緩解，需求持續維持在高檔，價格上漲空間不大，但今年也不致於跌價，預估今年封測廠營運創高仍有望。論元月營收，捷敏-KY營收連兩個月創新高，超豐也寫雙增，兩廠車用題材強勁，今年全年業績成長均可維持雙位數，外資力進駐下，股價雙雙收紅，捷敏-KY重返5日線、季線，超豐拚脫離低檔。

功率半導體封測廠捷敏-KY(6525)受惠新廠投產，營收連兩個月創新高，元月營收4.49億元，月增2.03%、年增21.38%。展望後市，車用將成為重要角色，法人推估今年車用占營收比重將來到5-10%，而今年在車用新品、新廠效益助攻下，捷敏-KY全年業績可維持雙位數成長，惟須留意新廠折舊壓力對毛利率的影響。外資已連五日買超818張、農曆年後買超912張。周二股價收漲1.42%或1.3元，報93元，重返5日線、季線。

封測廠超豐(2441)1月合併營收16.81億元，年增20.12%、月增3.56%。展望2022年上半年，總經理甯鑑超表示，儘管面臨材料短缺和設備交期拉長挑戰，但新產品開發導入(NPI)持續增加，且車用電子需求強勁、預期可望倍增，公司也強調，擴產動能將會持續成長，預期上半年營運表現仍將優於去年同期。法人圈則預期，超豐首季營收將季減5%內，營運將自下季後起增溫，今年合併營收與獲利均可成長超過雙位數。外資終止連12日賣超，周二轉買超55張，三大法人聯手買超90張。超豐近期股價都在72元波段低點徘徊，周二終場收漲0.8元或1.11%，收72.9元。