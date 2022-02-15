智慧局今(15)日公布110年專利申請及公告發證統計排序，在發明、新型、設計三種專利申請方面，本國人由台積電以1950件六度奪冠，外國人由高通的845件連續2年排序首位。

本國人部分，台積電專利申請量自105年起排序第一，110年更大幅成長78%，申請1950件，友達以471件次之。排序第4、第6的瑞昱、南亞科申請量創90年以來最高；台達電亦成長18%，繼104年後再次進入前十大。

本國申請前10名依序為台積電(2330)、友達(2409)、宏碁(2353)、瑞昱(2379)、工研院、南亞科(2408)、聯發科(2454)、英業達(2356)、中鋼(2002)以及台達電(2308)。

110年本國人三種專利百大申請12234件，年增8%，發明專利占比75%、成長13%，其中企業、研究機構分別成長17%、11%；設計專利亦增加1%。新型專利減少7%，主要是學校減少20%。

外國人前十大中，高通年增17%、申請845件，此外半導體設備商占有4席，其中應用材料(793件)、東京威力(477件)、迪思科(225件)分別排序第2、第5、第10，ASML申請量(265件)更創歷年最高，排序首次晉升第8。三星電子(20件)排序晉升第4，成長率98%為前十大最高。