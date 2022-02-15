陳識中（左）去年遭爆料與衛福部長陳時中一起吃飯喝酒，還大讚陳時中「好酒量」。（摘自網路）（飲酒過量有礙健康）

去年遭爆料與衛福部長陳時中一起吃飯喝酒，還大讚陳時中「好酒量」的前台北縣立醫院心臟內科主任陳識中，2009年利用招標審查機會收取業者回扣，一審依貪汙等罪共判刑12年，二審依速審法減刑後，依貪汙6罪各判處1年到2年6月不等徒刑，可上訴。

目前已改名陳世瑀的陳識中，在2009年3月1日起，任當時台北縣立醫院心臟內科主任職務，負責籌措該院成立心導管中心相關業務，並在採購案擔任審查招標文件規範的複審人員，其複審結果決定投標廠商是否可以參與投標。

陳男被訴在2009年3月1日至2010年10月18日期間，就「高階心臟彩色超音波儀採購案」收取業者57萬元賄賂款項，在「全頁式解析心電圖機採購案」收賄5萬元，另在心電圖分析系統採購案收賄15萬多元。

此外，在手提式心臟血管彩色超音波機組採購案中陳男收取業者的36萬多元賄賂款項，另收取業者支付的1155萬多賄賂款項後，將此標案賄賂款項中的200萬元，分次匯入當時女友即現配偶之帳戶，以掩飾其取得之賄賂。

新北地方法院一審依犯購辦公用器材收取回扣罪5罪及洗錢罪將陳男判刑12年，上訴後，台灣高等法院二審認定爭訟逾8年，陳男符合妥審法的規定減刑，部分犯行可減輕其刑，各判處1年到2年6月不等徒刑。可上訴。

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