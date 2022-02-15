民進黨綠色友誼連線立委何志偉日前喊出成立「陳時中北區後援會」，何志偉今天宣布「加碼」，未來將成立為陳時中台北市五個選區的後援會；他說，陳時中留在台北才可以撐的開空間，也是最強的母雞；距離250天就要大選，8月16日算起距離選舉僅剩下100天，現在就必須啟動組織，否則會來不及。

對於陳時中是否知道他幫忙成立北區後援會一事；何志偉指出，陳時中事後知道後，「沒有欣然接受，但有情緒起伏、露出會心一笑」。

民進黨台北市大安文山選區參選爆炸，綠色友誼派出新人陳唐博，原本也是綠色友誼的詹晉鑒也有意參選，因此詹退出綠連，近日加入正國會參選新北市大安文山。

綠連少主何志偉今與智庫台灣新動力智庫執行長朱政騏、新人陳唐博茶敘；對於日前成立「陳時中北區後援會」，何志偉分析，國民黨蔣萬安民調已經頂點、頂天，已經不會在上去。

他認為，蔣萬安的形象太過保守、口條太差，甚至未來要面對選舉激戰區，「用機關槍、烏茲槍衝鋒時，恐怕蔣萬安也是不會跑、不會攻」。

提到陳時中，何志偉強調，「我們要的不是母雞，要的是順應天意的『時中』」；台北市過去有一個醫生犯了太多的錯誤，現在也要有一個醫生來補救，尤其衛福部長陳時中是牙醫，牙醫最會做的就是縫合，「台北現在有很多的傷口需要被治療，所以陳時中是很好的人選來進行縫合」。

何志偉表示，未來他會在台北五個選區全面成立後援會，雖然遭部分網友罵，不過根據大數據，罵的約有三成是藍營，所以還可以努力。

何志偉當時一度也被傳將選台北市長；他自嘲「其實還是台北小鮮肉還很嫩」，並沒有相關想法，他也理解陳時中很多地方都在搶，包括台北、桃園都有派系希望陳參選，但是陳時中留在台北才可以撐的開空間，也是最強的母雞。

他也透露，其實有一點點風聲，民進黨想提名非民進黨籍的市長人選，有這樣的風向，「以前傳出前副總統陳建仁就是無黨籍，不過看似是煙霧彈」。