State news agency RIA published this video from the Ministry of Defense apparently showing tanks being withdrawn pic.twitter.com/ZStPgXLftU — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) February 15, 2022

好幾星期來，俄羅斯不斷在烏克蘭邊境集結大軍，引發西方對俄軍可能侵略烏克蘭的擔憂。但俄羅斯國防部周二說，他們正從烏克蘭邊境撤離部分軍隊。

據《商業內幕》（Business Insider）網和《鏡報》（Mirror）15日報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在聲明中說，南部和西部軍區部隊已完成任務，開始將軍備裝上火車和公路運輸工具，今天會開始移防到他們的駐防地。而由俄羅斯國防部提供，並經俄羅斯新聞社（RIA）播出的錄影顯示，部分坦克和裝甲車正裝運上鐵路平臺貨車。

俄烏情勢升高 各方進行最後外交努力

據路透15日報導，俄軍的相關舉動和美英警告，俄羅斯隨時可能侵略烏克蘭的說法背道而馳。不過，英國外交大臣特拉絲（Liz Truss）說，英方需要看到俄羅斯全面從烏克蘭邊境撤軍，才會相信莫斯科沒有侵略的打算。

俄羅斯除了沿著烏克蘭邊境集結超過10萬大軍外，還在白俄羅斯舉行大規模聯合演習，並將持續到2月20日。而這意味著，俄軍幾乎包圍了烏克蘭。

由於擔心俄軍攻打烏克蘭，會受到西方實施新制裁，俄羅斯市場和盧布承受了相當的壓力，如今傳出俄羅部分撤軍的消息，市場隨即上揚了1.5%。而莫斯科雖然始終否認，打算要攻打烏克蘭，但卻要求美國和北約（NATO）有法律約束力的保證，不會讓烏克蘭加入北約。不過，華府和布魯塞爾至今仍拒絕做出類似保證。