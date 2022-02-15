受疫情影響，居家運動興起，不少人為加強體適能，於是每天進行伏地挺身訓練，不知不覺中導致手腕疼痛。職能治療師指出，過度運動易導致三角纖維軟骨複合體損傷，一旦受傷必須透過休養、復健使手腕症狀改善。

衛生福利部桃園醫院新屋分院復健科職能治療師王峙雄指出，近期居家運動興起，日前有名男子來門診治療，男子說最近在家有加強體適能，每日安排伏地挺身，持續訓練數周後察覺手腕疼痛，連手腕撐地都會痛，甚至痛到不能扭毛巾、轉門把。

王峙雄說，該男子經就醫後發現，三角纖維軟骨複合體有損傷，他解釋，三角纖維軟骨複合體（triangular fibrocartilage complex TFCC）位於手腕的尺側面小指頭下方腕關節位置，由一群韌帶還有纖維軟骨所構成，主要功能是穩定手腕關節，作為手腕關節的緩衝墊，當外力超過緩衝墊所承受的範圍，纖維軟骨就容易發炎或產生撕裂傷。

王峙雄表示，受損初期，為讓三角纖維軟骨複合體能有良好的修養時間，會使用長臂副木來限制手臂旋轉活動，受傷後約6至8周則可使用彈力帶進行等長收縮肌力訓練，以強化遠端橈尺關節的穩定性，建議每次收縮停約10秒，可執行10次，每天可施作3組。

王峙雄說，8至10周，待狀況好轉時可再進行低阻力的負重，如拿1至2磅的啞鈴進行手腕伸直練習，倘若執行後症狀仍無法改善，建議可尋求復健科醫師進行諮詢。

王峙雄呼籲，預防甚於治療，做伏地挺身須留意手部承重，避免將力量過度施加於手腕外側，應適時分布於手腕及手掌，再者若選擇使用伏地挺身的握把器，能避免手腕過度伸張進而降低壓迫的風險，但訓練除了姿勢正確外仍要漸進及適量才能避免身體過度勞損。