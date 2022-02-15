桃園市楊梅體育園區預計9月竣工，圖為完工示意圖。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市近年推動許多重大體育建設，規畫建置11座國民運動中心及5座體育園區。體育局表示，今年預計有3個場館將竣工，分別為龍潭體育園區、觀音國民運動中心及楊梅體育園區。此外，大園體育園區、龜山運動中心仍在爭取體育署新建補助。

運動設施科科長姜相維表示，國民運動中心部分現已完成桃園、中壢、南平、平鎮、八德、蘆竹、中央大學共7座，剩下龜山、觀音、龍岡、大溪國小國民運動中心仍在發包、建置階段。

姜相維點出，今年將會有3個場館將竣工，龍潭體育園區設有曲棍球場、棒壘球場等，目前辦理驗收中；觀音國民運動中心有6大核心運動設施，包括體適能中心、兒童遊戲館、羽球場、韻律教室、泳池、綜合球場等，預計7月竣工；楊梅體育園區則有跆拳道訓練暨運動場館及體育展演中心，預計9月竣工。

龜山國民運動中心、大園體育園區先前不斷遭民代點名興建時程遲遲延後，辜負市民期待。姜相維回應，去年向體育署提報龍岡國民運動中心、大園體育園區及龜山國民運動中心爭取前瞻基礎建設補助，僅龍岡國民運動中心獲補助1億5625萬元，後兩者今年會持續爭取各2億元，待資金到位才能啟動興建工程。

另外，姜相維表示，觀音國民運動中心工程經費由台灣中油公司補助4億元、觀音區公所出1400萬元，已依規定納入市府預算，於2020年經議會同意墊付，並於2021年及2022年度預算審查通過。

姜相維說，受疫情影響缺工缺料，觀音國民運動中心竣工日從4月展延至7月，現在工程進度為82.33％，目前進度與預訂進度相符，不須追加預算，由於該座運動中心多數經費是由中油補助，若後續有工程瑕疵，會依工程契約對施工廠商咎責。