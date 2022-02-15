繼奪下金牌後，15日在冬奧自由式滑雪坡面障礙技巧決賽中再摘得銀牌的大陸人氣選手谷愛凌，賽後接受採訪時稱「希望今天能吃到芝麻味元宵」。而今年元宵節熱度不減，也讓大陸「元宵經濟」有新消費趨勢。從京東銷售情況顯示，2022年元宵節前，各種口味湯圓與元宵站到消費市場「C位」，成交額年增率高達82％。

根據第一財經報導，在湯圓選擇上，單一口味已經滿足不了消費者。線上銷售的湯圓／元宵商品中，成交額最高的是包含多種口味的組合裝湯圓。在成交額最高的100個湯圓／元宵商品中，組合裝的成交額占比31％；眾多老字型大小的產品更受歡迎，老字型大小湯圓商品的成交額占比36％。

具體口味上，大陸消費者不再滿足於傳統口味，而是不斷嘗鮮。根據京東資料顯示，奧巧餡湯圓銷量年增12.6倍、鹹味的流沙湯圓銷量也成長超過1倍。此外，山楂、香橙、黑糯米湯圓銷量也年增超過75％，代表健康趨勢的無糖湯圓銷量成長70％。

但傳統口味的湯圓仍是多數消費者的選擇，其中銷售冠軍還是黑芝麻湯圓，成交額占比37％；其次是花生、黃米湯圓，成交額占比超過10％，另外桂花湯圓、山楂湯圓成交額占比超過4％。

此外，傳統習俗也帶來了裝飾性商品銷售的增長。元宵節前，彩燈成交額年增率近5倍，燈籠成交額年增171％。