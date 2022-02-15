預售屋實價登錄去年上路，去年全台預售屋實價揭露的交易總規模達1.28兆元，總交易件數達9.3萬件，包括六都及新竹的七大都會區平均總價全面逾千萬元，房價最高的台北市平均單價每坪90.9萬元，桃園、新竹均已逼近3字頭。

以各地的預售屋成交規模來看，新北市總成交金額2670億元預售規模各縣市最大，桃園、台中均超過2000億元；以成交件數來看，新北、桃園、台中、高雄均超過1萬件，其中以桃園近2萬件最多，近年預售市場熱絡的新竹、台南，預售屋成交各6000多件、8000多件，均遠超過台北市。

以預售屋平均成交單價來看，台北市每坪90.9萬元，新北市45.1萬元，台中市亦達每坪33.5萬元，不過其他都會區預售屋價格普遍向3字頭靠攏，桃園、新竹約每坪29萬元，南、高二都則約在每坪25～26萬元。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，在實價登錄2.0上路前，預售屋往往要等到交屋前才揭露，不過去年新制上路後，可以發現去年景氣榮景時，一年市場的交易規模可達1.28兆元，交易件數可達9萬餘件，以一年全台的房屋易規模來推估，約有三成的房屋交易透過預售模式。

此外，預售模式也相當都中在七大都會區，七大都會區預售屋成交件數占全台預售屋總件數的89％、預售屋交易金額更占全台的93％，七大都會區以外預售市場規模最大的彰化縣，去年也僅不過約1500件、142億的交易量。此外，七都平均預售屋總價都站上千萬元，在都會區總價千萬元的預售屋已經是相對普遍。

曾敬德表示，去年預售市場交易狀況火熱，吸引許多資金投入，不過政府為了抑制投機，打算推出預售禁止換約的政策，對於去年火熱的預售市場，可能在政策明朗後出現一波轉手潮。