向來都採取先建後售的華雄建設，過去3年曾經改變策略，採取預售模式，不過，受到缺工、缺料的影響，工期和成本難以掌握，因此，推案再拉回先建後售的基調，去年售屋近40億元的華雄建設，今年除了準備交屋的「華雄音樂河」，另有3個已興建中的建案，最快今年底進場銷售，總銷金額合計約92億元左右，另有楠梓援中段、楠都段、以及鳳山頂庄段等3個全新建案，正在申請建照，也準備今年動工。

華雄建設董事長劉文城15日表示，華雄過去的推案模式，都是先建後售，直到推出「楠梓翰」的大坪數成屋案，因高總價的關係，又碰上大坪數銷售遲緩的衝擊，才從橋頭新市鎮的「華雄交響樂」，開始改變銷售策略，進行預售。

劉文城指出，雖然「華雄交響樂」在2、3年前去化速度很快，隨後續推出的「華雄音樂河」也售出97％以上，並正趕工以利今年底交屋，但因成本飆漲，根本沒有什麼賺頭，2、3年前楠梓、橋頭每坪約15萬元到18萬元，但，去年台積電宣布來高雄設廠後大漲，現在，每坪已逾25萬元以上，去年7月以前有買房的人，「都笑哈哈，賺很大」。

他說，今年除了「華雄音樂河」311戶繼續施工將於今年底交屋外，今年持續興建中的建案有「澄清湖案」、「楠梓惠民段案」、以及「楠梓藍田中段案」等3個案共約550戶，其中，澄清湖案今年底可望完成29樓的結構體，屆時，才會評估進場銷售，總銷應該會超過50億元。

至於「楠梓惠民段案」結構體，也可望今年底完成，並進場銷售，該案總銷約22億元，另外總銷約20億元的「楠梓藍田中案」，目前正進行地下室開挖。

劉文城指出，華雄不問房產景氣的波動，最關心的是人工缺、物料漲，因此，今年新動工的3個建案，約570戶，不會設定完工期限，而且，基於成本效益考量，都將等到結構體完成後或全部完工之後，再進場銷售。